Туристический кэшбек хотят продлить до конца 2021 года
Российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.
Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.
Ранее предполагалось, что туристическим кэшбеком можно будет воспользоваться до 10 января 2021 года.
В проекте постановления говорится, что если запланированный маршрут сорвётся из-за ограничений в связи с противокоронавирусными мерами или чрезвычайной ситуацией в регионе, то туристы по договорённости с туроператором смогут перенести поездку на более поздние даты. Предполагается, что поездка должна состояться не позднее 31 декабря следующего года. При этом туристам сохранят начисленный кэшбек.
В конце ноября сообщалось, что популярность туров с кэшбэком по России заметно растет. Самая высокая доля заявок пришлась на южные территории страны, передает РИА ФАН.
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