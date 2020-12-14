Туристический кэшбек хотят продлить до конца 2021 года

Российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.

Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.

Ранее предполагалось, что туристическим кэшбеком можно будет воспользоваться до 10 января 2021 года.