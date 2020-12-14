Туристический кэшбек хотят продлить до конца 2021 года

Российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.

Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.

Ранее предполагалось, что туристическим кэшбеком можно будет воспользоваться до 10 января 2021 года.

«Зимняя сказка». Россиянам предложили новогодние туры с кэшбеком

В проекте постановления говорится, что если запланированный маршрут сорвётся из-за ограничений в связи с противокоронавирусными мерами или чрезвычайной ситуацией в регионе, то туристы по договорённости с туроператором смогут перенести поездку на более поздние даты. Предполагается, что поездка должна состояться не позднее 31 декабря следующего года. При этом туристам сохранят начисленный кэшбек.

В конце ноября сообщалось, что популярность туров с кэшбэком по России заметно растет. Самая высокая доля заявок пришлась на южные территории страны, передает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры