«Зимняя сказка». Россиянам предложили новогодние туры с кэшбеком
Ростуризм подготовил для россиян зимние туры для путешествий в новогодние праздники. Они сформированы таким образом, чтобы сделать поездки по стране доступнее, разнообразнее и дешевле для туристов.
Интересные маршруты найдет для себя каждый. К примеру, для желающих отдохнуть на природе и поправить здоровье подойдут курорты с термальными источниками. Это и кавказские Минеральные Воды, и сочинская Мацеста, алтайская Белокуриха, термы Тюмени и многое другое. Примечательно, что на эти курорты можно добраться даже на личном автомобиле.
Любители активного отдыха могут отправиться на горнолыжные курорты от Краснодарского края и до Сахалина. Это и сибирский Шерегеш, курорты Кавказа, Башкирии, Челябинской области, мурманского Заполярья и Горного Алтая.
«За новогодним настроением можно отправиться в самые разные регионы России: от старинного Суздаля или Костромы до Карелии. Можно посетить новогоднюю столицу 2020 года Калугу или резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге», - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Найдут маршруты по душе и любители зимней экзотики. Яркие впечатления ждут их в Мурманске и на Ямале, в Якутии, на Камчатке и Чукотке. Там можно пожить в чуме, покататься на хаски или оленях, увидеть северное сияние и заняться подледной рыбалкой. А для тех, кто предпочитает не по зимнему теплую погоду, ждут Крым и Краснодарский край, где зимой до 18 градусов тепла.
По всем перечисленным маршрутам, а также многим другим туристы могут путешествовать на выгодных условиях. Программа туристического кэшбека будет доступна до 5 декабря. Именно до этого дня нужно оплатить поездку, само путешествие при этом должно состояться до 10 января. Таким образом, выгодно отправиться в путешествие по стране в новогодние праздники.
Согласно программе, можно получить возврат до 20 тысяч рублей деньгами на карту. Кэшбек получили уже более 200 тысяч россиян. Подробнее ознакомиться с турами и предложениями можно найти на сайте мирпутешествий.рф.
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