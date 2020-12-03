«Зимняя сказка». Россиянам предложили новогодние туры с кэшбеком

Любители активного отдыха могут отправиться на горнолыжные курорты от Краснодарского края и до Сахалина. Это и сибирский Шерегеш, курорты Кавказа, Башкирии, Челябинской области, мурманского Заполярья и Горного Алтая.



«За новогодним настроением можно отправиться в самые разные регионы России: от старинного Суздаля или Костромы до Карелии. Можно посетить новогоднюю столицу 2020 года Калугу или резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге», - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.



Найдут маршруты по душе и любители зимней экзотики. Яркие впечатления ждут их в Мурманске и на Ямале, в Якутии, на Камчатке и Чукотке. Там можно пожить в чуме, покататься на хаски или оленях, увидеть северное сияние и заняться подледной рыбалкой. А для тех, кто предпочитает не по зимнему теплую погоду, ждут Крым и Краснодарский край, где зимой до 18 градусов тепла.



По всем перечисленным маршрутам, а также многим другим туристы могут путешествовать на выгодных условиях. Программа туристического кэшбека будет доступна до 5 декабря. Именно до этого дня нужно оплатить поездку, само путешествие при этом должно состояться до 10 января. Таким образом, выгодно отправиться в путешествие по стране в новогодние праздники.



Согласно программе, можно получить возврат до 20 тысяч рублей деньгами на карту. Кэшбек получили уже более 200 тысяч россиян. Подробнее ознакомиться с турами и предложениями можно найти на сайте мирпутешествий.рф.

