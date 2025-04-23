«Задача по развитию массового инклюзивного туризма в том, чтобы поездка не только была доступна инфраструктурно, но и по цене. В связи с тем, что это штучный продукт, под который штучно подбираются объекты и отели, цена получается на 20%-30%, а в некоторых случаях и на 40% выше, чем аналогичный тур для людей без ограничений по здоровью. Более того, если турист с любой инвалидностью приходит в музей самостоятельно, то он может получить льготный билет, а если он приходит через туроператора, то льготы сгорают», - рассказала она.

Ранее Ломидзе в пресс-центре НСН отметила, что очень часто отели, в которых указана возможность размещения инвалидов, не соответствуют необходимым параметрам для этой категории людей, просто потому, что там не ходили и не измеряли все досконально с линейкой.

