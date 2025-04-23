Очень часто отели, где указано, что есть возможность размещения инвалидов, не соответствуют необходимым параметрам для этой категории людей, просто потому, что там не ходили и не измеряли все досконально с линейкой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

﻿{{related_post_cmOSynsOke}}

«На нашем специальном сайте можно посмотреть список отелей, оборудованных для размещения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Там есть фотографии номеров, есть фото входной группы. Подробно указано, люди с какими ограничениями возможностей могут им воспользоваться. Потому что, как правило, главная проблема отелей - это достоверность информации. Как показывает практика, без проверки с рулеткой мы не можем гарантировать доступность того или иного объекта для инвалидов. И владельцы врут не специально. Очень часто мы имеем дело с добросовестным заблуждением. Например, владельцы уверенны, что есть пандус – он есть, но им невозможно воспользоваться, так как он уже или не под тем углом. Или есть номер, но там невозможно проехать на коляске к кровати. Таких нюансов сотни. Мы поняли, что если мы хотим давать инвалидам возможность путешествовать по России, мы должны сами все проверять», - рассказала она.

Ранее Ломидзе рассказала в пресс-центре НСН, что лидером по туристической доступности для инвалидов является Санкт-Петербург и Екатеринбург.

