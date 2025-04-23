«Добросовестное заблуждение»: Доступные для инвалидов отели такими не являются
Когда речь идет о доступности отеля для инвалидов играют роль сотни нюансов, вплоть до каждого сантиметра, поэтому часто информация на сайте является недостоверной, заявила НСН Майя Ломидзе.
Очень часто отели, где указано, что есть возможность размещения инвалидов, не соответствуют необходимым параметрам для этой категории людей, просто потому, что там не ходили и не измеряли все досконально с линейкой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
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«На нашем специальном сайте можно посмотреть список отелей, оборудованных для размещения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Там есть фотографии номеров, есть фото входной группы. Подробно указано, люди с какими ограничениями возможностей могут им воспользоваться. Потому что, как правило, главная проблема отелей - это достоверность информации. Как показывает практика, без проверки с рулеткой мы не можем гарантировать доступность того или иного объекта для инвалидов. И владельцы врут не специально. Очень часто мы имеем дело с добросовестным заблуждением. Например, владельцы уверенны, что есть пандус – он есть, но им невозможно воспользоваться, так как он уже или не под тем углом. Или есть номер, но там невозможно проехать на коляске к кровати. Таких нюансов сотни. Мы поняли, что если мы хотим давать инвалидам возможность путешествовать по России, мы должны сами все проверять», - рассказала она.
Ранее Ломидзе рассказала в пресс-центре НСН, что лидером по туристической доступности для инвалидов является Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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