«Екатеринбург – это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма. Нельзя сказать, что у них абсолютно все доступно, наверно, в этом смысле лидером является Санкт-Петербург, хотя удивительно, что не Москва. В ходе подготовки этого проекта, посвященного развитию инклюзивного туризма в России, мы совместно с Всероссийским обществом инвалидов проводили обучающие семинары: по нормативным документам, по требованиям и ожиданиям туристов, по тому, как построить маршрут для людей с ОВЗ», - рассказала она.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал, что заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о невозможности открыть курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за мазута, привело уже к отмене 10% запланированных поездок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

