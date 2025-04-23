АТОР: Инклюзивный туризм активнее всего развивают в Екатеринбурге и Петербурге
Москва, как не странно, не вошла в число городов, где активно развивают инклюзивный туризм, заявила в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
Лидером по туристической доступности для инвалидов является Санкт-Петербург, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
«Екатеринбург – это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма. Нельзя сказать, что у них абсолютно все доступно, наверно, в этом смысле лидером является Санкт-Петербург, хотя удивительно, что не Москва. В ходе подготовки этого проекта, посвященного развитию инклюзивного туризма в России, мы совместно с Всероссийским обществом инвалидов проводили обучающие семинары: по нормативным документам, по требованиям и ожиданиям туристов, по тому, как построить маршрут для людей с ОВЗ», - рассказала она.
Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал, что заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о невозможности открыть курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за мазута, привело уже к отмене 10% запланированных поездок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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