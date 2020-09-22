Туристические предложения еще от трех регионов появились на Russpass

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились туристические предложения ещё от трех регионов – Белгородской, Новгородской и Тульской областей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Так, Белгородская область приглашает отправиться в однодневные исторические туры. Все желающие могут стать участниками сплава на байдарках и посетить шестиэтажную водяную мельницу купца Баркова, построенную без единого гвоздя.

В Новгородской области гости региона смогут покататься на лошадях и попариться в русской бане. Любителям истории и природы придутся по вкусу прогулки по берегу озера Мячино в селе Витославицы. В Тульской области туристов научат готовить знаменитый тульский пряник, покажут Ясную Поляну - имение Льва Толстого, то самое Куликово поле и бронепоезд «Тульский рабочий».

Напомним, платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Там можно найти множество предложений для туристов – потенциальные путешественники смогут познакомиться с историей и культурой, архитектурой и природой разных регионов России. Например, Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани или Алтайского края. С помощью Russpass можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.