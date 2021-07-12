«Проблема в кадрах». Туристам посоветовали приезжать в аэропорт за 5 часов до вылета

Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.

Ранее очевидцы сообщили об огромных очередях в аэропорту Шереметьево в выходные 10-11 июля из-за проверок справок с результатами ПЦР-тестов. Отмечалось, что некоторые пассажиры не попали на свои рейсы.