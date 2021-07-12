«Проблема в кадрах». Туристам посоветовали приезжать в аэропорт за 5 часов до вылета
Виной всему огромные очереди при регистрации на рейсы в московских аэропортах, вызванные проверками документов о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.
Ранее очевидцы сообщили об огромных очередях в аэропорту Шереметьево в выходные 10-11 июля из-за проверок справок с результатами ПЦР-тестов. Отмечалось, что некоторые пассажиры не попали на свои рейсы.
«У нас нет информации о проблемах с вылетом организованных туристов. Скорее всего, речь идет о людях, самостоятельно организовывавших свои поездки и принимавших решение, где сдавать ПЦР-тест. Если раньше надо было приезжать в аэропорт за 3 часа до вылета, значит, теперь надо приезжать за 4,5-5 часов. Надо рассчитывать свое время. При этом те, кто вакцинирован, могут лететь без ПЦР-теста», - сказала Осипова.
По ее мнению, услуга прохождения ПЦР-тестирования в аэропорту более актуальна для приезжих, чем для жителей Москвы и Подмосковья.
«Жители Москвы и Подмосковья могут спокойно сдать тест и быстро добраться до аэропорта. А в аэропорту может быть удобнее сдавать ПЦР-тест жителям удаленных регионов, которым трудно сделать это за 72 часа. Если есть такой наплыв, просто надо расширять эту службу, поставить не 1-2, а 5-6 человек, и тогда проблема будет решена. Проблема только в кадрах, в другом проблем нет. Если кто-то считает тест дорогим, то вакцинация у нас бесплатна, и таким образом решается не только вопрос безопасности жизни, а люди еще и экономят деньги», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Как отмечается на официальном сайте аэропорта «Шереметьево», там можно пройти тестирование на COVID-19. Пассажиров призывают записываться на тесты онлайн, чтобы сэкономить время и упростить саму процедуру. В «Шереметьево» доступно три вида ПЦР-тестов – за 60-90 минут, за 2-3 часа и за 10-24 часа.
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