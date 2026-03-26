«Растет популярность малых форм размещения, это гостевые дома, частные отели, глэмпинги. Но мы должны понимать, что в масштабах туристической отрасли в целом они дают очень малый вклад в туристические потоки. Глэмпингов у нас около 500 в России. Если мы предположим, что одновременно там могут проживать 50 человек, в общей сложности это всего лишь 25 тысяч человек. Это очень мало, потому что суммарные потоки по России в прошлом году превысили 90 миллионов туристов. Поэтому дефицит размещения невозможно закрыть глэмпингами. У нас наблюдается дефицит горнолыжной инфраструктуры. Есть точки роста, например, Архыз. А нам нужен десяток таких курортов по всей России, там тоже не хватает отельной базы, в том же Шерегеше», - рассказал он.

По его словам, инвесторам для строительства отелей требуется ключевая ставка на уровне 10-12%.

«Стоимость денег сегодня выше, чем те деньги, которые инвестор получит от строительства отеля. При такой ключевой ставке строить затруднительно. Инвесторы будут ждать, пока ставка снизится хотя бы в район 10-12%. Пока скорость турпотока не успевает за скоростью строительства. По нашим оценкам, сейчас строится около 500 объектов по всей России, но мы не знаем, сколько из них будут завершены в 2028 году. Шансы высоки, что к этому периоду мы сбалансируем спрос и предложение, но для этого надо завершить начатые объекты», - пояснил он.

В 2025 году был создан ГОСТ для глэмпингов, однако предпринимателям не стало проще, посетовала в пресс-центре НСН президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.

