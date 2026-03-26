Частники не спасут: Когда туристам хватит отелей на российских курортах
Инвесторам для строительства отелей требуется ключевая ставка на уровне 10-12%, заявил НСН Сергей Ромашкин.
В России растет популярность малых форм размещения, включая гостевые дома, частные отели и глэмпинги, но они покрывают незначительную долю туристического потока, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Зимний сезон бронировался на внутреннем туристическом рынке чуть слабее прошлого года за исключением новогодних праздников, которые показали заметный прирост. Замедление спроса вызвано сохраняющимся дефицитом номерного фонда. Он будет преодолен к 2028-2030 году, тогда же можно ждать нового всплеска спроса на отдых в России, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на круглом столе в Госдуме. Ромашкин объяснил, почему не удается решить проблему дефицита.
«Растет популярность малых форм размещения, это гостевые дома, частные отели, глэмпинги. Но мы должны понимать, что в масштабах туристической отрасли в целом они дают очень малый вклад в туристические потоки. Глэмпингов у нас около 500 в России. Если мы предположим, что одновременно там могут проживать 50 человек, в общей сложности это всего лишь 25 тысяч человек. Это очень мало, потому что суммарные потоки по России в прошлом году превысили 90 миллионов туристов. Поэтому дефицит размещения невозможно закрыть глэмпингами. У нас наблюдается дефицит горнолыжной инфраструктуры. Есть точки роста, например, Архыз. А нам нужен десяток таких курортов по всей России, там тоже не хватает отельной базы, в том же Шерегеше», - рассказал он.
По его словам, инвесторам для строительства отелей требуется ключевая ставка на уровне 10-12%.
«Стоимость денег сегодня выше, чем те деньги, которые инвестор получит от строительства отеля. При такой ключевой ставке строить затруднительно. Инвесторы будут ждать, пока ставка снизится хотя бы в район 10-12%. Пока скорость турпотока не успевает за скоростью строительства. По нашим оценкам, сейчас строится около 500 объектов по всей России, но мы не знаем, сколько из них будут завершены в 2028 году. Шансы высоки, что к этому периоду мы сбалансируем спрос и предложение, но для этого надо завершить начатые объекты», - пояснил он.
В 2025 году был создан ГОСТ для глэмпингов, однако предпринимателям не стало проще, посетовала в пресс-центре НСН президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.
