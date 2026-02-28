СМИ: В Боливии самолет ВВС упал на шоссе
Самолет ВВС Боливии рухнул на шоссе в городе Эль-Альто. Об этом сообщает газета El Deber.
По ее данным, воздушное судно C-130 Hercules столкнулось с несколькими автомобилями. В результате на шоссе были уничтожены более десяти транспортных средств, в том числе общественный и грузовой транспорт.
Рядом с местом крушения обнаружили деньги, которые мог перевозить самолет.
Как сообщает телеканал Unitel, в результате ЧП погибли 15 человек. Одна из больниц заявила о поступлении десяти пострадавших после катастрофы.
Ранее в Карагандинской области Казахстана разбился истребитель Су-30СМ, экипаж катапультировался.
