Трамп угостил посетителей ресторана в Техасе гамбургерами
28 февраля 202604:55
Президент США Дональд Трамп в ресторане в штате Техас заказал всем посетителям бургеры. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американский лидер выступил с речью в Техасе. Затем президент посетил бургерную Whataburger.
Трамп в заведении попросил «гамбургеры для всех».
«Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью», - добавил глава Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США стали «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде».
