Эксперт Сафонов рассказал, кому в марте повысят пенсии

Некоторые пенсионеры в России будут получать увеличенные выплаты с 1 марта. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

Так, выплаты повысят работающим пенсионерам, которые уволятся в феврале. С 1 января прошлого года эта категория граждан имеет право на ежегодную индексацию пенсии. При этом граждане, которым назначили пенсию до 2016-го, получают «старое» пособие и прибавку в виде индексации. Получить проиндексированный размер пенсии с учетом всех периодов до января 2025-го можно только при условии прекращения трудовой деятельности.

«Например, работник пенсионного возраста получил пенсию в 2023 году. В 2024 году его назначенная пенсия не была проиндексирована. В 2025-м он получал размер пенсии, назначенной в 2023, и в 2025-м он получил еще добавку в размере 9,5% от размера... 2023 года», - уточнил Сафонов.

Если такой пенсионер оставит работу в феврале 2026-го, то месяцем позже он получит пенсию за 2024, 2025, 2026 годы.

Кроме того, с 1 марта в России автоматически увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, которым исполнилось 80 лет в феврале. Фиксированная часть превысит 19 тысяч рублей.

Между тем Социальный фонд РФ сообщил, что средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в стране составляет 39 268 рублей в месяц.

