Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в закрытой сети
Американская компания OpenAI договорилась с Пентагоном об использовании ИИ-моделей в «секретной сети». Об этом сообщил глава организации Сэм Альтман в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским федеральным службам прекратить применение технологий компании Anthropic. Она конфликтовала с Пентагоном из-за использования в военных целях ее технических решений.
«Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети», - указал Альтман.
По его словам, Пентагон согласился на важнейшие принципы безопасности OpenAI - запрет на внутреннюю массовую слежку и ответственность человека за применение силы, в том числе автономные системы вооружений.
Горячие новости
- Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в закрытой сети
- Байден заявил, что чаще всех мировых лидеров встречался с Путиным
- Фонд капремонта Москвы взыскал долг с актрисы Ольги Будиной
- Трамп угостил посетителей ресторана в Техасе гамбургерами
- Эксперт Южалин назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
- Мерц назвал условием переговоров с Россией перемирие на Украине
- У побережья Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5
- СМИ: В Боливии самолет ВВС упал на шоссе
- Задержана министр по молодежной политике Калининградской области
- При взрыве в доме в Москве пострадали два человека