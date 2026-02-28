Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в закрытой сети

Американская компания OpenAI договорилась с Пентагоном об использовании ИИ-моделей в «секретной сети». Об этом сообщил глава организации Сэм Альтман в соцсети Х.

В Албании появился «ИИ-министр» для контроля госзакупок

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским федеральным службам прекратить применение технологий компании Anthropic. Она конфликтовала с Пентагоном из-за использования в военных целях ее технических решений.

«Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети», - указал Альтман.

По его словам, Пентагон согласился на важнейшие принципы безопасности OpenAI - запрет на внутреннюю массовую слежку и ответственность человека за применение силы, в том числе автономные системы вооружений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПентагонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры