Байден заявил, что чаще всех мировых лидеров встречался с Путиным

Бывший президент США Джо Байден чаще других глав государств проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом экс-глава Белого дома заявил, выступая в Южной Каролине, передает ТАСС.

«Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», - заявил Байден.

Также экс-президент отметил, что провел «много времени» на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что в апреле 2021 года Байден лично позвонил Владимиру Путину из-за обеспокоенности ситуацией вокруг Украины.

