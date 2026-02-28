Байден заявил, что чаще всех мировых лидеров встречался с Путиным
28 февраля 202605:56
Бывший президент США Джо Байден чаще других глав государств проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом экс-глава Белого дома заявил, выступая в Южной Каролине, передает ТАСС.
«Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», - заявил Байден.
Также экс-президент отметил, что провел «много времени» на Украине.
Ранее СМИ сообщили, что в апреле 2021 года Байден лично позвонил Владимиру Путину из-за обеспокоенности ситуацией вокруг Украины.
