700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
Горнолыжный кластер Сочи обходится туристам дороже Турции и Грузии, но отказываться от комфорта и достойных трасс россияне не готовы, они просто сокращают время отпуска, заявил НСН Алексан Мкртчян.
В России 99% туристов выбирают внутренние курорты для катания на лыжах, так случилось и на новогодних каникулах, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
В начале горнолыжного сезона российские туристы все чаще рассматривают не только традиционные маршруты, но и разнообразные доступные зарубежные направления, сообщили в РСТ. Среди лидеров спроса — страны с упрощенным визовым режимом. Так, Турция с курортами Паландокен и Улудаг привлекает возможностью совместить катание с другими видами отдыха. Армения (Цахкадзор) и Кыргызстан (Каракол) популярны благодаря короткому перелету, безвизовому въезду и перспективам для фрирайда. Также растет интерес к развивающимся горнолыжным кластерам Казахстана (Шымбулак) и Узбекистана (Чимган). Мкртчян объяснил, почему российские курорты все-таки в топе, хоть и дороже.
«Понятно, что главный конкурент российских горнолыжных курортов – это не Турция или Армения, это Альпы. Но в Альпы сейчас нет прямых рейсов, а также нужны визы. Поэтому россияне туда не едут, до ковида на Новый год более полумиллиона россиян ездили на эти курорты, сейчас это 20 тысяч, поток упал в 25 раз. Этот поток не ушел все-таки на другие заграничные курорты. В Турции такие курорты расположены не слишком удобно, например, мы видим рост потока в Грузию. В Грузию можно попасть на автомобиле, это большой плюс. На зарубежных курортах сейчас будет дешевле, так как выгодный курс доллара. Если в Сочи отель стоит 20 тысяч рублей в сутки, в Турции за эти деньги будет включен завтрак и даже ски-пассы на горнолыжные курорты», - рассказал он.
При этом Мкртчян подчеркнул, что по качеству ничто не сравнится с горнолыжным кластером в Сочи.
«Если берем российские курорты, здесь катаются 99% лыжников. Здесь вне конкуренции горнолыжный кластер Сочи. Это единственный курорт в России, который может конкурировать с европейскими по сервису и количеству трасс. Здесь трасс примерно двести, а на обычных курортах их двадцать. Остальные курорты более локальные. Строятся новые курорты, например, в этом году открылся новый курорт в Северной Осетии, но там мало трасс, а также негде жить. Там буквально 40 домиков, люди жалуются, что разместиться негде. Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) и Домбай (Карачаево-Черкесия) тоже пользуются популярностью, они развиваются, строят трассы и отели. Самый резкий прогресс в Архызе, в 2028 году ждем открытия аэропорта, что даст еще толчок. Цены везде очень высокие, на новогодние каникулы все покупали путевки на шесть дней в среднем, не на двенадцать. Цены выросли на все, включая прокат оборудования, за 12 дней семья с двумя детьми в среднем тратит 700 тысяч рублей, что очень много. Поэтому на 12 дней едут менее 4% туристов», - рассказал он.
Курорты Архыз и Шерегеш стали самыми популярными для горнолыжных развлечений по итогам 2025 года, на декабрь и новогодние праздники отели там были забронированы сильно заранее. Об этом НСН рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
