В Каспийском море нашли тело азербайджанца-рекордсмена Гиннеса
Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, рекордсмена из Книги рекордов Гиннеса, обнаружили в Каспийском море. Об этом сообщает АПА.
По данным агентства, Гасанзаде был первым в мире занесенным в Книгу Гиннеса ребенком. Мальчик в возрасте 7 лет 3 тысячи раз дотянулся до ног руками за 1 час 44 минуты 25 секунд в позиции лежа.
Гасанзаде получил за свое достижение золотую медаль и диплом Российского комитета регистрации рекордов планеты.
Агентство не уточняет подробности смерти азербайджанца.
Ранее в замерзшем водоеме Ленинградской области обнаружили тело пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
