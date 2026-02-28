В Каспийском море нашли тело азербайджанца-рекордсмена Гиннеса

Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, рекордсмена из Книги рекордов Гиннеса, обнаружили в Каспийском море. Об этом сообщает АПА.

По данным агентства, Гасанзаде был первым в мире занесенным в Книгу Гиннеса ребенком. Мальчик в возрасте 7 лет 3 тысячи раз дотянулся до ног руками за 1 час 44 минуты 25 секунд в позиции лежа.

Гасанзаде получил за свое достижение золотую медаль и диплом Российского комитета регистрации рекордов планеты.

Агентство не уточняет подробности смерти азербайджанца.

