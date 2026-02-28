Эксперт Южалин назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
Самым выгодным для отпуска месяцем весны в 2026 году будет апрель. Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
«Для тех, кто работает на пятидневной рабочей неделе и получает оклад, самый выгодный для отпуска месяц - апрель; чуть хуже - март», — отметил эксперт.
При этом самым невыгодным месяцем станет май. Южалин указал, что число рабочих дней в месяце разное, и стоимость дня работы будет отличаться. Как напомнил специалист, в апреле запланировано 22 рабочих дня, в марте - 21, в мае - 19.
Ранее замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что отказываются от отпусков до 25% работающих россиян, работодателям приходится заставлять их отдыхать, чтобы не нарушать трудовое право.
