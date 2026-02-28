Мерц назвал условием переговоров с Россией перемирие на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне украинского конфликта предварительным условием для мирных обсуждений с Россией. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить [о мире], то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — отметил глава правительства ФРГ.

Также Мерц заявил о готовности к диалогу с Россией. При этом он считает такие переговоры бессмысленными сейчас, учитывая продолжающееся наступление российской армии.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Европа готова вести переговоры с РФ по Украине.

