Мерц назвал условием переговоров с Россией перемирие на Украине
28 февраля 202603:57
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне украинского конфликта предварительным условием для мирных обсуждений с Россией. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить [о мире], то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — отметил глава правительства ФРГ.
Также Мерц заявил о готовности к диалогу с Россией. При этом он считает такие переговоры бессмысленными сейчас, учитывая продолжающееся наступление российской армии.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Европа готова вести переговоры с РФ по Украине.
