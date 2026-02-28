У побережья Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло близ Новороссийска. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

«В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера», - указано в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине около десяти километров. Интенсивность сейсмособытия составила 2-3 балла.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают штатно. Повреждений не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее неподалеку от Новороссийска зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8.

