Туристам напомнили, как получить визу в Европу и не сорвать поездку
Дмитрий Арутюнов подтвердил, что сегодня заниматься шенгенскими визами стало сложнее, а туристы часто допускают одни и те же ошибки, покупая сначала авиабилеты.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН посоветовал туристам сначала получать шенгенскую визу, и исходя из того, на какой срок она выдана, потом уже покупать авиабилеты и бронировать отель.
Туроператоры зафиксировали резкое сокращение выдачи многократных шенгенских виз россиянам до 90%. Вместо мультивиз туристам все чаще оформляют однократные или двукратные визы под конкретные поездки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом отмечается, что спрос на шенгенские визы в первом квартале 2026 года вырос в среднем на 20-25%. Арутюнов подтвердил такую тенденцию.
«При организованных турах мы правильно готовим документы, поэтому количество отказов у нас не сильно увеличилось. У нас увеличилось число именно выдачи разовых виз со строгими датами поездки. Обычно это было, грубо говоря, с 1 марта по 1 апреля. Сейчас, если у вас тур с 15 марта по 25 марта, то зачастую визы выдаются именно в эти даты. Это в наше время тяжело, потому что туристы могут что-то перенести, и рейсы переносятся. Поэтому это очень демотивирует заниматься Европой, шенгенскими странами. В результате таких вещей и клиент тоже недоволен, ему трудно объяснить, что это у консульства есть строгие указания», - рассказал он.
Также Арутюнов раскрыл, как правильно действовать туристам, чтобы получить визу в Европу и подстраховать свою поездку.
«Во-первых, вы должны выбрать, куда хотите поехать. Во-вторых, вместе с вашим агентом вы должны сначала оформить шенгенскую визу, а уже потом бронировать какие-то отели, билеты. Потому что мало какие консульства просят принести живой билет, для них достаточно брони билета. И только после того, как вы получите на руки визу, вы можете уже понять, как действовать. Если вам дали четкие даты, то лучше подстраховаться на случай задержек и брать билеты и отели не день в день. Туристы проигрывают, потому что быстрее-быстрее покупают билет, а потом билет перебронировать его уже нельзя», - подытожил он.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что летом 2026 года Турция подорожает для россиян на 3-5%.
