Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН посоветовал туристам сначала получать шенгенскую визу, и исходя из того, на какой срок она выдана, потом уже покупать авиабилеты и бронировать отель.

Туроператоры зафиксировали резкое сокращение выдачи многократных шенгенских виз россиянам до 90%. Вместо мультивиз туристам все чаще оформляют однократные или двукратные визы под конкретные поездки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом отмечается, что спрос на шенгенские визы в первом квартале 2026 года вырос в среднем на 20-25%. Арутюнов подтвердил такую тенденцию.

«При организованных турах мы правильно готовим документы, поэтому количество отказов у нас не сильно увеличилось. У нас увеличилось число именно выдачи разовых виз со строгими датами поездки. Обычно это было, грубо говоря, с 1 марта по 1 апреля. Сейчас, если у вас тур с 15 марта по 25 марта, то зачастую визы выдаются именно в эти даты. Это в наше время тяжело, потому что туристы могут что-то перенести, и рейсы переносятся. Поэтому это очень демотивирует заниматься Европой, шенгенскими странами. В результате таких вещей и клиент тоже недоволен, ему трудно объяснить, что это у консульства есть строгие указания», - рассказал он.