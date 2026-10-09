Опасный Вьетнам: Что делать туристу, если его обокрали
Александр Осауленко напомнил НСН, что вероятность вернуть пропажу в чужой стране зависит от того, как быстро было заявлено о краже, и в каком месте это произошло.
Вьетнам, как популярное туристическое место, не является исключением по частоте краж, так что в таких странах надо всегда быть внимательным и осторожным. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Вор во вьетнамском Нячанге вырвал iPhone 17 из рук россиянки, а на следующий день вернулся, чтобы разблокировать его через Face ID, пишет Telegram-канал Mash. Другие российские туристы тоже жалуются на кражи: у людей пропадают сумки, деньги, документы и банковские карты. Есть даже сообщения о пропаже домашних животных, в том числе собак. У одного из отдыхающих прямо в кафе стащили со столика портмоне, где находились iPhone 17 Pro Max, $200, около 2 млн донгов и шесть российских банковских карт. Осауленко раскрыл, что ничего сенсационного здесь не произошло.
«Нельзя говорить, что ситуация во Вьетнаме каким-то образом обострилась. Подобная ситуация характерна для всех мест, где очень большой поток отдыхающих. В принципе, перечень стран, которые вы назвали, это страны, где поток туристов достаточно большой. Человек на отдыхе теряет определенную концентрацию, так что это привлекательно для таких мошеннических действий», — отметил он.
Осауленко раскрыл, что делать туристу, который все-таки столкнулся с кражей или другим инцидентом.
«Если вы организованный турист, то однозначно должны идти разбираться через свою туристическую компанию, потому что она знает, как сделать так, чтобы ваш вопрос решался. Если вы самостоятельный турист, то, понятное дело, вам надо искать людей, которые хотя бы объяснят полиции причину вашего прихода. Какие-то вещи находятся, но все зависит от того, как быстро сообщили об этом, в каком месте это произошло. Потому что в большинстве мест, если это отель, установлены камеры, есть охрана. Аналогичная ситуация на организованных пляжах. Ну, а если вы путешествуете в местах, которые не соответствуют этому уровню, то здесь все сложнее. Там есть, конечно, есть подобные службы, как в России, но, как правило, здесь это все-таки это недостаточно обособленные подразделения. То есть в определенных локациях, где концентрируются турпотоки, обучают полицию, как себя правильно вести в таких ситуациях», — отметил он.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов заявил НСН, что на Новый год россияне выбирают не только Египет и Турцию, но и премиальный отдых в ОАЭ и Азии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Коготь» Боно и 120 грузовиков: «Лужники» Zivert сравнили с легендарным шоу U2
- Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности
- Математики – не гуманитарии: В Госдуме нашли плюсы в бонусах к ЕГЭ за «лишние» экзамены
- Уволенные из «Ленкома» Игорь и Ясмин Андреевы решили пока не работать
- Опасный Вьетнам: Что делать туристу, если его обокрали
- Фильм с Хабенским, Пересильд и Минаевым получил золото в Каннах
- «Только генетика!»: Гинеколог опровергла болезненность детей, рожденных через ЭКО
- Исполнитель тринадцать карат рассказал о работе с группой «Три дня дождя»
- В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй
- Кинокритика Теймура Алиева признали иноагентом