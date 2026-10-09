Вьетнам, как популярное туристическое место, не является исключением по частоте краж, так что в таких странах надо всегда быть внимательным и осторожным. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Вор во вьетнамском Нячанге вырвал iPhone 17 из рук россиянки, а на следующий день вернулся, чтобы разблокировать его через Face ID, пишет Telegram-канал Mash. Другие российские туристы тоже жалуются на кражи: у людей пропадают сумки, деньги, документы и банковские карты. Есть даже сообщения о пропаже домашних животных, в том числе собак. У одного из отдыхающих прямо в кафе стащили со столика портмоне, где находились iPhone 17 Pro Max, $200, около 2 млн донгов и шесть российских банковских карт. Осауленко раскрыл, что ничего сенсационного здесь не произошло.

«Нельзя говорить, что ситуация во Вьетнаме каким-то образом обострилась. Подобная ситуация характерна для всех мест, где очень большой поток отдыхающих. В принципе, перечень стран, которые вы назвали, это страны, где поток туристов достаточно большой. Человек на отдыхе теряет определенную концентрацию, так что это привлекательно для таких мошеннических действий», — отметил он.