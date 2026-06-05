Транспортный тоннель между Чукоткой и Аляской будет интересен американским туристам, да и россиянам добраться на Аляску при надобности станет проще. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского Союза Туриндустрии, основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.

Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании транспортного тоннеля между Чукоткой и Аляской, заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ. Мамонтов раскрыл, что с туристической точки зрения Чукотка - очень интересное место, так что транспортное сообщение будет актуально.