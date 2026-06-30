«Их голос учтут!»: Почему Европа не перестанет выдавать визы россиянам
Егор Кайль заявил НСН, что вообще перестать пускать россиян могут лишь страны Северной Европы, а Михаил Абасов напомнил, что Франция, Италия, Испания и Греция продолжат принимать туристов из РФ.
Часть европейских стран точно выступит против полного запрета выдачи виз гражданам РФ, так как это сильно ударит по их туристической отрасли, и их голос будет иметь значение в Евросоюзе. Об этом НСН рассказал эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.
Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на некий «европейский источник». Так, в Европарламенте считают, что эти меры призваны дестабилизировать общество перед выборами в Госдуму. При этом эксперты считают, что полного запрета не будет, потому что этому воспротивятся страны Южной Европы. Кайль назвал страны, которые не дадут воплотить этот запрет в жизнь.
«В европейской политике многое зависит от конкретной формулировки решения, от политической ситуации и от того, будет ли это общеевропейская мера или набор рекомендаций. Наиболее вероятные противники полного запрета – это Франция, Италия, Испания, частично Греция, которые традиционно активнее всего работают с российскими туристами. Полный запрет для этих стран — удар по части туристического рынка. При этом для Испании, Италии и Греции туристический сектор играет более чувствительную роль», - уточнил он.
В связи с этим собеседник НСН предрек постепенное ужесточение требований к российским туристам, но не полный запрет.
«Голос этих стран будет весомым. Поэтому я не думаю, что полный одномоментный запрет туристических виз для всех россиян — самый вероятный сценарий. Более реалистичным выглядит постепенное и неоднородное ужесточение. Часть стран, прежде всего север и северо-восток Европы, может продолжать линию на максимально жёсткие ограничения — это страны Балтии, Польша, Финляндия. Так что это будет комбинация мер. Например, дальнейшее ограничение многократных виз, более строгая проверка заявителей, увеличение сроков рассмотрения, повышение требований к финансовым документам, жёсткая проверка маршрута и целей поездки. Возможно, отдельные страны фактически перестанут пускать российских туристов или сведут выдачу туристических виз к минимуму», - подытожил он.
В свою очередь генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов подтвердил, что Италия, Испания и Греция будут иметь свой голос и продолжат работу с россиянами.
«Франция, Италия, Испания и Греция обеспечивают основную долю шенгенских виз, выдаваемых россиянам. По итогам 2025 года на них в совокупности пришлось около 70–75 % от общего объёма выданных виз. Они обладают достаточным влиянием внутри европейских институтов, чтобы блокировать или существенно корректировать наиболее радикальные предложения», - отметил он.
По его словам, вскоре Европа больше не будет восприниматься россиянами, как единое пространство, а соотечественникам придется тщательнее подготавливать свою поездку.
«На практике это приведет к фрагментации визовой практики внутри Шенгенской зоны. Для российских туристов такой сценарий будет означать сужение выбора направлений и необходимость более тщательной подготовки поездки. При этом Европа перестанет восприниматься как единое визовое пространство даже формально», - уточнил Абасов.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что таких случаев, как с блогером Артемием Лебедевым, когда конкретному человеку запрещают въезд в Европу, крайне мало.
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