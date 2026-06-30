Часть европейских стран точно выступит против полного запрета выдачи виз гражданам РФ, так как это сильно ударит по их туристической отрасли, и их голос будет иметь значение в Евросоюзе. Об этом НСН рассказал эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на некий «европейский источник». Так, в Европарламенте считают, что эти меры призваны дестабилизировать общество перед выборами в Госдуму. При этом эксперты считают, что полного запрета не будет, потому что этому воспротивятся страны Южной Европы. Кайль назвал страны, которые не дадут воплотить этот запрет в жизнь.

«В европейской политике многое зависит от конкретной формулировки решения, от политической ситуации и от того, будет ли это общеевропейская мера или набор рекомендаций. Наиболее вероятные противники полного запрета – это Франция, Италия, Испания, частично Греция, которые традиционно активнее всего работают с российскими туристами. Полный запрет для этих стран — удар по части туристического рынка. При этом для Испании, Италии и Греции туристический сектор играет более чувствительную роль», - уточнил он.

В связи с этим собеседник НСН предрек постепенное ужесточение требований к российским туристам, но не полный запрет.

«Голос этих стран будет весомым. Поэтому я не думаю, что полный одномоментный запрет туристических виз для всех россиян — самый вероятный сценарий. Более реалистичным выглядит постепенное и неоднородное ужесточение. Часть стран, прежде всего север и северо-восток Европы, может продолжать линию на максимально жёсткие ограничения — это страны Балтии, Польша, Финляндия. Так что это будет комбинация мер. Например, дальнейшее ограничение многократных виз, более строгая проверка заявителей, увеличение сроков рассмотрения, повышение требований к финансовым документам, жёсткая проверка маршрута и целей поездки. Возможно, отдельные страны фактически перестанут пускать российских туристов или сведут выдачу туристических виз к минимуму», - подытожил он.