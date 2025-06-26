На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке издержки туроператоров составили примерно 200-300 млн рублей, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития с просьбой поддержать его предложения по снижению вынужденных расходов туроператоров на размещение туристов и перевоз туристов в случае серьезных международных происшествий, отмены и переноса рейсов, которые происходят не по вине турбизнеса. В РСТ предлагают учесть механизмы, которые использовались в период массовой отмены туров во время пандемии. Арутюнов подчеркнул, что на туроператоров действительно легла большая нагрузка.

«На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке издержки туроператоров составили примерно 200-300 млн рублей. Для операторских компаний, которые плотно сидели на блоках той же самой Air Arabia или выполняли перевозки туристов стыковочными рейсами через Дубай, это все-таки большие деньги. И, например, параллельно существуют указания вернуть все деньги туристам, которые планировали поездки в Иран, в Израиль. Поэтому, конечно же, туроператоры это делают за свой счет, и когда возникла эта ситуация, никто не думал о деньгах, все хотели побыстрее вывезти людей. Конечно же, такие вещи надо компенсировать, тем более, что у нас есть и специальные фонды поддержки. Если это будет сделано за счет Минэкономразвития, это будет справедливо, потому что риски туристического бизнеса с одной стороны страхуются самими туроператорами, а с другой стороны находятся в прямой зависимости от геополитических вещей», - рассказал он.