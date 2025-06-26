Туроператоры ждут компенсации 300 миллионов из-за эскалации на Ближнем Востоке

Есть фонды, откуда могут быть покрыты издержки туроператоров, которые за свой счет экстренно вывозили людей из Ирана и Израиля, лучше сразу наладить эту схему для будущих форс-мажоров, заявил НСН Дмитрий Арутюнов. 

На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке издержки туроператоров составили примерно 200-300 млн рублей, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития с просьбой поддержать его предложения по снижению вынужденных расходов туроператоров на размещение туристов и перевоз туристов в случае серьезных международных происшествий, отмены и переноса рейсов, которые происходят не по вине турбизнеса. В РСТ предлагают учесть механизмы, которые использовались в период массовой отмены туров во время пандемии. Арутюнов подчеркнул, что на туроператоров действительно легла большая нагрузка.

«На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке издержки туроператоров составили примерно 200-300 млн рублей. Для операторских компаний, которые плотно сидели на блоках той же самой Air Arabia или выполняли перевозки туристов стыковочными рейсами через Дубай, это все-таки большие деньги. И, например, параллельно существуют указания вернуть все деньги туристам, которые планировали поездки в Иран, в Израиль. Поэтому, конечно же, туроператоры это делают за свой счет, и когда возникла эта ситуация, никто не думал о деньгах, все хотели побыстрее вывезти людей. Конечно же, такие вещи надо компенсировать, тем более, что у нас есть и специальные фонды поддержки. Если это будет сделано за счет Минэкономразвития, это будет справедливо, потому что риски туристического бизнеса с одной стороны страхуются самими туроператорами, а с другой стороны находятся в прямой зависимости от геополитических вещей», - рассказал он.

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При этом Арутюнов отметил, что средства могли бы быть выделены из Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

«Государство может помочь за счет «ТУРПОМОЩИ», там большое количество денег скопилось. Правда, там это предусмотрено в случае банкротства туроператоров, но, я думаю, эта ситуация тоже подходит. Что касается страховки на билет, то она имеет свои ограничения, особенно если мы говорим об иностранных авиакомпаниях. Это больше связано с какими-то техническими проблемами самолета. Нигде ни в одной страховке ничего не говорится о военных действиях, то есть отмене рейсов из-за форс-мажорных обстоятельств. Поэтому я бы хотел, чтобы в следующий раз наше сообщество думало о том, как в первую очередь вывозить людей, а не вынуждено было бы торговаться с государством или страховыми компаниями», - подытожил он.

Ранее о потерях российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за период с 13-16 июня рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что издержки составили около 200 миллионов рублей, а эвакуация почти всех российских туристов была завершена 21 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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