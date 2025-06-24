По его словам, европейские направления могут быть не очень удобны пассажирам с детьми из-за перелета с пересадками.

«Европа действительно остается одним из любимых направлений для отдыха среди российских туристов, особенно у тех, кто уже имеет открытую шенгенскую визу. Однако важно учитывать, что путешествие с пересадками может быть не самым удобным вариантом для семей с детьми из-за длительного времени в пути. Бюджетные поездки в Европу есть и возможны. Варианты проживания есть на любой вкус и кошелек, а авиакомпании периодически предлагают специальные тарифы, в том числе на европейские направления», - заключил эксперт.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова заявила в пресс-центре НСН, что туристы с детьми внутри России предпочитают ездить в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

