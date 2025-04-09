Турагенты рассказали о выгодных поездках на море

Самый выгодный вариант, по словам эксперта, отправиться на море сразу после майских праздников. В этот период цены на турпоездки заметно снижаются на все направления — в Египет, Турцию, ОАЭ.

Такая же закономерность работает и для поездок по России. Цены на отдых, например, в Дагестане или Сочи с 13 мая до 1 июня будут значительно ниже, чем летом.

Ранее Мкртчян рассказал, что туристический поток в Туапсе, Геленджик, Сочи и на азовское побережье Кубани выросли на 20%.

