Турагенты рассказали о выгодных поездках на море
Отпуск на море за границей для всей семьи будет стоить значительно дешевле в июне, чем в июле или августе. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Исключениями являются Таиланд и Шри-Ланка.
Самый выгодный вариант, по словам эксперта, отправиться на море сразу после майских праздников. В этот период цены на турпоездки заметно снижаются на все направления — в Египет, Турцию, ОАЭ.
Такая же закономерность работает и для поездок по России. Цены на отдых, например, в Дагестане или Сочи с 13 мая до 1 июня будут значительно ниже, чем летом.
Ранее Мкртчян рассказал, что туристический поток в Туапсе, Геленджик, Сочи и на азовское побережье Кубани выросли на 20%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб в Белгородском поселке при атаке ВСУ
- Лондон покинул пятерку самых богатых городов мира
- Суд арестовал главу УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий
- Вышедший по УДО актер Ефремов приехал в Москву
- СМИ: Кристина Асмус попала в скандал на съемках сериала «Склиф»
- Госдума приняла законопроект о защите объектов от беспилотников
- СМИ: Освобождение Михаила Ефремова может заинтересовать прокуратуру
- ЕС с 15 апреля введет торговые тарифы против США
- Турагенты рассказали о выгодных поездках на море
- Набиуллина: К началу года разблокировали около половины замороженных активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru