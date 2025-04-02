Рост турпотока в Туапсе, Сочи, Геленджик и на азовское побережье Кубани достигает 20%

Рост туристического потока в Туапсе, Сочи, Геленджик и на азовское побережье Кубани достигает 20%, заявил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

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В целом, по его словам, для Кубани «никакой проблемы в курортном сезоне» не видно, так как прогноз на высокий сезон в Краснодарском крае у туроператоров позитивный.

Он отметил, что, скорей всего, владельцы отелей в Анапе, Витязево и Благовещенской «выйдут в ноль, большого плюса не будет, но и минуса тоже».

Ранее Мкртчян призвал россиян путешествовать только через туроператоров, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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