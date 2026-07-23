Рубио: Трамп полон решимости урегулировать конфликт на Украине

По его словам, глава Белого дома полон решимости урегулировать украинский конфликт

«И если мы сможем сыграть свою роль в его прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине придётся найти новые предложения и идеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

