Рубио: Трамп полон решимости урегулировать конфликт на Украине
23 июля 202616:40
Алексей Филимонов
Американский лидер Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, глава Белого дома полон решимости урегулировать украинский конфликт
«И если мы сможем сыграть свою роль в его прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — подчеркнул дипломат.
Ранее Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине придётся найти новые предложения и идеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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