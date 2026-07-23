Съемки новой экранизации «Курьера» завершились в Москве
Съемки новой экранизации повести народного артиста РФ Карена Шахназарова «Курьер» завершились в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Режиссёром ленты выступил Илья Ермолов, который вместе с Михаилом Зубко написал сценарий. Роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков («Радар»), а главную героиню сыграла Александра Тихонова («Трасса», «Пищеблок»).
Также в фильме появится актриса Анастасия Немоляева, которая исполнила в оригинальном «Курьере» Шахназарова роль профессорской дочки. В новой картине она играет мать главной героини. Кроме того, в актёрский состав вошли Филипп Янковский, Анна Михалкова, Ростислав Бершауэр, Владислав Воробей и другие.
Премьера нового «Курьера» состоится в 2027 году - в год 40-летия выхода на экраны оригинальной ленты.
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил «Радиоточке НСН», что «Курьер» Шахназарова стал культовым за счёт драматичного обострения в сочетании с иронической интонацией.
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