Съемки новой экранизации «Курьера» завершились в Москве

Режиссёром ленты выступил Илья Ермолов, который вместе с Михаилом Зубко написал сценарий. Роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков («Радар»), а главную героиню сыграла Александра Тихонова («Трасса», «Пищеблок»).

Также в фильме появится актриса Анастасия Немоляева, которая исполнила в оригинальном «Курьере» Шахназарова роль профессорской дочки. В новой картине она играет мать главной героини. Кроме того, в актёрский состав вошли Филипп Янковский, Анна Михалкова, Ростислав Бершауэр, Владислав Воробей и другие.

Премьера нового «Курьера» состоится в 2027 году - в год 40-летия выхода на экраны оригинальной ленты.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил «Радиоточке НСН», что «Курьер» Шахназарова стал культовым за счёт драматичного обострения в сочетании с иронической интонацией.

