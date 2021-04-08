Тулеев просил чиновников изображать йети ради туристов

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке. В частности он предлагал главе Таштагольского района Владимиру Макуте найти «кого-то повыше ростом, чтобы он вывернул шубу наизнанку и побегал в людных местах», написал Тулеев в своем Instagram.

Экс-губернатор заявил, что был в Азасской пещере, которую связывают со снежным человеком. «Разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных, каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул» - описал свое пребывание там Тулеев.