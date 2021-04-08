Тулеев просил чиновников изображать йети ради туристов

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке. В частности он предлагал главе Таштагольского района Владимиру Макуте найти «кого-то повыше ростом, чтобы он вывернул шубу наизнанку и побегал в людных местах», написал Тулеев в своем Instagram.

Экс-губернатор заявил, что был в Азасской пещере, которую связывают со снежным человеком. «Разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных, каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул» - описал свое пребывание там Тулеев.

Экс-губернатор Кузбасса заявил, что причиной пожара в «Зимней вишне» мог быть поджог

Он предложил главе Таштагольского района приурочить День снежного человека ко дню открытия горнолыжного сезона, а также учредить приз в один миллион рублей за обнаружение йети.

Когда интерес к теме стал угасать, Тулеев посоветовал Макуте «взбодрить народ»: «Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели», - признался бывший губернатор.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала о новом законе, защищающем права туристов

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ТуристыКузбассАман Тулеев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры