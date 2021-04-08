Тулеев просил чиновников изображать йети ради туристов
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке. В частности он предлагал главе Таштагольского района Владимиру Макуте найти «кого-то повыше ростом, чтобы он вывернул шубу наизнанку и побегал в людных местах», написал Тулеев в своем Instagram.
Экс-губернатор заявил, что был в Азасской пещере, которую связывают со снежным человеком. «Разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных, каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул» - описал свое пребывание там Тулеев.
Он предложил главе Таштагольского района приурочить День снежного человека ко дню открытия горнолыжного сезона, а также учредить приз в один миллион рублей за обнаружение йети.
Когда интерес к теме стал угасать, Тулеев посоветовал Макуте «взбодрить народ»: «Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели», - признался бывший губернатор.
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