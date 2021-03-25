Экс-губернатор Кузбасса заявил, что причиной пожара в «Зимней вишне» мог быть поджог
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев считает, что причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, мог быть поджог.
«По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог», - написал он в Instagram, подчеркнув, что это его личное мнение и никаких доказательств у него нет.
Тулеев сообщил, что само здание торгового центра стало словно «специально выстроенной ловушкой»: все двери оказались заперты наглухо, в том числе дверь кинозала, где находились дети, пожарная сигнализация не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, еще больше раздувая пламя.
Экс-глава региона написал, что в этом пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая в момент пожара была в заблокированном кинозале.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых - дети.
Фигурантами заведенных уголовных дел являются 15 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, а также теперь уже бывшие руководители областного МЧС. Судебные процессы по этим делам продолжаются.
В марте прошлого года Генпрокуратуры РФ сообщила, что Польша экстрадировала в Россию сбежавшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки, передает Ura.ru.
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