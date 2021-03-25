Экс-губернатор Кузбасса заявил, что причиной пожара в «Зимней вишне» мог быть поджог

Тулеев сообщил, что само здание торгового центра стало словно «специально выстроенной ловушкой»: все двери оказались заперты наглухо, в том числе дверь кинозала, где находились дети, пожарная сигнализация не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, еще больше раздувая пламя.

Экс-глава региона написал, что в этом пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая в момент пожара была в заблокированном кинозале.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых - дети.

Фигурантами заведенных уголовных дел являются 15 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, а также теперь уже бывшие руководители областного МЧС. Судебные процессы по этим делам продолжаются.

В марте прошлого года Генпрокуратуры РФ сообщила, что Польша экстрадировала в Россию сбежавшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки, передает Ura.ru.

