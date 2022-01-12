Цены на новогодние туры за рубеж выросли до 60% за год
Стоимость новогодних туров за рубеж возросла в среднем на 15-60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, на некоторых направлениях рост цен является несущественным. По данным сети турагентств «1001 тур», средняя стоимость тура в Египет на Новый год составила более 80 тысяч рублей, в Турцию – около 91-99 тысяч рублей на двоих. Согласно данным Coral Travel, это на 32% выше, чем до пандемии коронавируса.
Ломидзе подчеркнула, что по сравнению с допандемийными новогодними праздниками отдых на Новый год в ОАЭ подорожал примерно от 25% до 60%. Стоимость туров в Доминикану почти не изменилась по сравнению с допандемийным показателем и составила порядка 300 тысяч рублей.
Директор АТОР добавила, что новогодние туры по России подешевели на 9% по сравнению с допандемийным периодом.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет. Горин также отмечал, что в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва.
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