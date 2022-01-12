Цены на новогодние туры за рубеж выросли до 60% за год

По ее словам, на некоторых направлениях рост цен является несущественным. По данным сети турагентств «1001 тур», средняя стоимость тура в Египет на Новый год составила более 80 тысяч рублей, в Турцию – около 91-99 тысяч рублей на двоих. Согласно данным Coral Travel, это на 32% выше, чем до пандемии коронавируса.

Ломидзе подчеркнула, что по сравнению с допандемийными новогодними праздниками отдых на Новый год в ОАЭ подорожал примерно от 25% до 60%. Стоимость туров в Доминикану почти не изменилась по сравнению с допандемийным показателем и составила порядка 300 тысяч рублей.

Директор АТОР добавила, что новогодние туры по России подешевели на 9% по сравнению с допандемийным периодом.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет. Горин также отмечал, что в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва.

