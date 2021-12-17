АТОР: Спрос россиян на вакцинные туры в Европу может вырасти до 50%

Спрос на европейские туры для вакцинации может вырасти на 30-50% из-за разрешения выдавать сертификаты гражданам, привитым иностранными препаратами. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на экспертов из «Русского экспресса».

Так, эксперты ожидают повышенный спрос на вакцинные туры уже после новогодних праздников, во время которых многие пункты вакцинации работают лишь частично.

Отмечается, что наиболее популярными в этой сфере направлениями среди россиян являются Хорватия, Болгария и Сербия.

В России подскочил спрос на «вакцинные туры» в Европу

Сообщается, что привиться иностранной вакциной россияне могут так же в Германии, Греции или Словении.

Сегодня «вакцинные туры» организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. Стоимость трехдневной поездки в Сербию и Хорватию начинается от 36 тысяч рублей с человека.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияТуризм
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