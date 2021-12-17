АТОР: Спрос россиян на вакцинные туры в Европу может вырасти до 50%
Спрос на европейские туры для вакцинации может вырасти на 30-50% из-за разрешения выдавать сертификаты гражданам, привитым иностранными препаратами. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на экспертов из «Русского экспресса».
Так, эксперты ожидают повышенный спрос на вакцинные туры уже после новогодних праздников, во время которых многие пункты вакцинации работают лишь частично.
Отмечается, что наиболее популярными в этой сфере направлениями среди россиян являются Хорватия, Болгария и Сербия.
Сообщается, что привиться иностранной вакциной россияне могут так же в Германии, Греции или Словении.
Сегодня «вакцинные туры» организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. Стоимость трехдневной поездки в Сербию и Хорватию начинается от 36 тысяч рублей с человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Взрыв газа произошел в здании медицинского колледжа в Махачкале
- Почти 150 кг героина изъяли у членов ОПГ в Челябинской области
- В ЕК решили признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии
- АТОР: Спрос россиян на вакцинные туры в Европу может вырасти до 50%
- В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Эпиваккорона-Н»
- Правоохранители изъяли более 700 кг наркотиков во Владимирской области
- В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга в 2021 году
- Телеграм: Европарламент дважды ошибся с Навальным
- В России выявили менее 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Госпогранкомитет: Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru