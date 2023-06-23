Треть россиян планируют путешествия по РФ в 2023 году

Более 29% россиян планируют в текущем году отдыхать внутри страны, 37% из них готовы потратить на поездку до 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Россельхозбанка».

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21% поедут отдыхать за границу, остальные предпочтут отдых дома или на даче. 29% респондентов готовы потратить на отдых в РФ более 70 тысяч рублей.

Большинству граждан интересен пляжный отдых (36%). 24% заявили, что остановили свой выбор на активном досуге, 8% хотели бы отправиться в агротур, остальные опрошенные выбрали другие виды отдыха.

Как сообщалось ранее, в июле бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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