АТОР: В июле бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии

Эксперты рассказали, где в июле можно отдохнуть с максимальной выгодой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным статистики федеральной сети турагентств «1001 Тур», дешевле всего обойдется отдых в России и Абхазии. Отмечается, что доступных курортов стало больше почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, в рейтинге фигурируют не 12, а 23 направления, где могут отдохнуть россияне.

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При этом указывается, что цены на Абхазию остаются низкими по сравнению с другими направлениями. В сравнении с июлем 2022 года страна подорожала на 25%. Однако на 15% подешевели по сравнению с июлем прошлого года туры в Сочи: минимальный был 108 тысяч рублей, а стал 91 тысячу рублей.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что в этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона. По его словам, в начале сезона многие сделали выбор в пользу Египта или ОАЭ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
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