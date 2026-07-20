В первом полугодии в России прекратили работу 2,7 тыс. специализирующихся на туризме организаций, на 52,3% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Арутюнов отметил, что туристы, выбирающие экзотические программы, все равно будут обращаться к турагентам.



«Что касается элементарных туров в массовые направления, когда человеку нужен только перелёт и проживание, то такие туристы сейчас уходят к агрегаторам. К турагентам приходят те, кому нужны нестандартные программы — более VIP‑формат, вещи с нестандартными запросами, комбинированные программы, новые направления. Африку люди в большей части бронируют через турагентов, потому что все эти сафари и Занзибар звучат красиво, а на деле там много подводных камней. Чтобы всё это изучить самостоятельно, нужно много времени и энергии. Сегодня к турагенту приходят за его знаниями, экспертизой. За более дорогими, нестандартными, эксклюзивными турами идут к турагенту», — сказал собеседник НСН.