Гендиректор TEZ TOUR: В Турцию летят 70% российских туристов
Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН заявил, что большая часть российских туристов продолжает ездить в Турцию, несмотря на пожары в стране.
«Основной объем у нас по компании идет в Турцию - порядка 70%. Около 15% идет на Арабские Эмираты, 10% - на Египет, оставшиеся направления занимают 1-2%. В плане объемов, как они были выстроены в начале сезона, так они держатся и соблюдаются. Единственное, что мы добавили себе объемы на Венесуэлу, но это не счет того, что доставили дополнительные авиамощности, а просто увеличили блок», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru