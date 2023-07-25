В Альянсе турагентств назвали самые безопасные страны для россиян
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что Турцию, Кипр, Мальдивы и ОАЭ можно сегодня считать самыми безопасными направлениями.
Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН. Он не советует туристам отправляться в Зимбабве и Конго, а также призывает быть особо внимательными в Тунисе и Индии.
Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США (53%), Францию (49%), Мексику (48%), Индию (47%) и Тунис (47%), а наиболее безопасными — Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%), следует из результатов опроса «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon Travel. Мкртчян с таким рейтингом стран не согласился.
«Этот список составляли дилетанты, которые никогда не были ни в США, ни в Мексике. Этот рейтинг – фейк. Туристы, которые живут в отеле, находятся под защитой законов страны, куда прибывают. Если выходить искать приключения в ночное время, то опасно везде. В США за 30 лет у нас не было ни одного случая нападения на туриста. В Мексике тоже люди живут в безопасных туристических районах. Там, конечно, есть наркобароны, преступные кланы, но это никак не связано с туристами, ни одного нападения на российского туриста», - отметил он.
Безопасными направлениями Мкртчян назвал Турцию, Кипр, Мальдивы и ОАЭ. Он не советует россиянам ехать в Зимбабве и Конго.
«Что касается Турции, там отдыхает 5-6 миллионов россиян ежегодно. Я не помню, чтобы там были какие-то нападения или грабежи. В любой стране нужно придерживаться определенных правил безопасности. Например, не ходить куда-то одному, не ходить в темное время суток в нетуристических районах, не подходить к каким-либо демонстрациям. Не нужно носить с собой крупную сумму денег наличными. Кипр – однозначно безопасное направление. В Зимбабве не стоит ехать, например, в Конго. В Европу можно ехать в любое место, любые острова безопасны, Мальдивы, ОАЭ – также очень безопасная страна», - объяснил собеседник НСН.
К частично опасным странам он также отнес Тунис, Индию и даже Китай. По его словам, меры безопасности нужно соблюдать везде.
«В Тунисе были нападения на туристов, к сожалению, поэтому эту страну можно отнести к опасным с натяжкой. В Индии также ничего не случается с организованными туристами, которые живут в отелях. С неорганизованными туристами случались изнасилования, грабежи. Если одна девушка приезжает без услуг туроператора, живет не в отеле и ходит, где хочет, это не так безопасно. В Китае, например, все бывает. Не могу назвать эту страну безопасной. Францию, наверное, назвали небезопасной из-за протестов, демонстраций. Но это никак не затрагивает туристические районы», - заключил Мкртчян.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что Арабские Эмираты сейчас находятся на втором месте по популярности у российских туристов, однако, по его прогнозу, уже осенью смогут стать абсолютным лидером у россиян.
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