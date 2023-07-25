В Альянсе турагентств назвали самые безопасные страны для россиян

Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН. Он не советует туристам отправляться в Зимбабве и Конго, а также призывает быть особо внимательными в Тунисе и Индии.

Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США (53%), Францию (49%), Мексику (48%), Индию (47%) и Тунис (47%), а наиболее безопасными — Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%), следует из результатов опроса «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon Travel. Мкртчян с таким рейтингом стран не согласился.