«Волнительный момент!»: Очевидцы сравнили пожары в турецкой Анталье с реалити-шоу

«О том, что здесь пожары, я поняла только по летающим вертолетам с водой. На пляже я еще не была. Мы живем в 500 метрах от берега. Никакого запаха гари в Анталье в районе Коньяалты мы не чувствуем. Никакой гари, никакого пепла тут нет», - рассказала она.

А предприниматель из Антальи Дарья Манелова рассказала НСН, что с пляжа Антальи не видно даже дыма. Она надеется, что с пожарами справятся быстро, на данный момент речи об эвакуации туристов и жителей никто не ведет.

«Пожар начался вчера в 9 вечера. Тушит и местное МЧС, и российское. В Анталье не нужна эвакуация, тут все спокойно. Никакого пепла на пляжах нет. Я живу в 15 километрах от пожара, тут будто бы и ничего не происходит. Это естественная ситуация, регулярная. Единственный волнительный момент заключался в том, что пожар начался ночью. Хотели эвакуировать кемерскую больницу, но не стали этого делать. Я думаю, потушат все достаточно быстро, так как пожар вспыхнул около города. С пляжа Антальи дым не видно даже», - объяснила она.

Другая собеседница НСН сравнила происходящее с реалити-шоу: отдыхающие купаются в море, вертолеты тушат пожар. Она отметила, что никакой паники у туристов нет, все ожидают, что пожары быстро потушат.

«Техника работает. Вертолеты летают, мы верим в нашу технику. Здесь происходит пожар, здесь люди купаются в море, а здесь люди лежат, как в кинотеатре за всем наблюдают. Никакой паники нет. В общем, реалити-шоу. Мы все надеемся, что будет happy end», - рассказала она.