«Волнительный момент!»: Очевидцы сравнили пожары в турецкой Анталье с реалити-шоу
НСН связалась с отдыхающими и местными жителями, чтобы узнать, как в Турции тушат пожар и как ситуация сказывается на туристах.
Вечером 24 июля в Турции из-за жары возникли три очага лесных пожаров: в провинциях Манису, Кахраманмараш, а также в провинции Анталья в регионе Кемер. К 10 утра 25 июля пожар в нетуристическом Кахраманмараше был взят под контроль, а в Манису и в Кемере продолжается борьба с огнем.
Очевидцы рассказали НСН об обстановке в пожароопасных курортных городах. Так, в эпицентре событий оказалась основатель международного PR бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова. Она призналась, что вообще не сразу поняла, что начались пожары.
«О том, что здесь пожары, я поняла только по летающим вертолетам с водой. На пляже я еще не была. Мы живем в 500 метрах от берега. Никакого запаха гари в Анталье в районе Коньяалты мы не чувствуем. Никакой гари, никакого пепла тут нет», - рассказала она.
А предприниматель из Антальи Дарья Манелова рассказала НСН, что с пляжа Антальи не видно даже дыма. Она надеется, что с пожарами справятся быстро, на данный момент речи об эвакуации туристов и жителей никто не ведет.
«Пожар начался вчера в 9 вечера. Тушит и местное МЧС, и российское. В Анталье не нужна эвакуация, тут все спокойно. Никакого пепла на пляжах нет. Я живу в 15 километрах от пожара, тут будто бы и ничего не происходит. Это естественная ситуация, регулярная. Единственный волнительный момент заключался в том, что пожар начался ночью. Хотели эвакуировать кемерскую больницу, но не стали этого делать. Я думаю, потушат все достаточно быстро, так как пожар вспыхнул около города. С пляжа Антальи дым не видно даже», - объяснила она.
Другая собеседница НСН сравнила происходящее с реалити-шоу: отдыхающие купаются в море, вертолеты тушат пожар. Она отметила, что никакой паники у туристов нет, все ожидают, что пожары быстро потушат.
«Техника работает. Вертолеты летают, мы верим в нашу технику. Здесь происходит пожар, здесь люди купаются в море, а здесь люди лежат, как в кинотеатре за всем наблюдают. Никакой паники нет. В общем, реалити-шоу. Мы все надеемся, что будет happy end», - рассказала она.
По официальным данным местных властей, к тушению пожаров в горах сейчас привлечены около 200 пожарных и сотрудников муниципальных служб. Речи об эвакуации туристов пока нет.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рекомендовал российским туристам не волноваться в связи с лесными пожарами в Турции, однако оставаться в постоянном контакте со своими турагентствами. А вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что российские туроператоры не фиксируют отказов от путевок в Турцию из-за лесных пожаров.
Ранее также сообщалось, что самолеты МЧС России тушат лесные пожары в Турции по указанию президента РФ.
В прошлом году лесные пожары в стране все-таки достигли курортной зоны. Тогда огонь подобрался к популярному у туристов Мармарису, где сгорели несколько строений, а постояльцы отелей были эвакуированы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года»
- Юрист назвал единственный законный способ списать кредит
- Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ
- В Израиле заявили о русских репатриантах на протестах против судебной реформы
- Ушаков допустил визит Путина на саммит G20
- Рогов сообщил о массированном авиаударе по позициям ВСУ в Запорожской области
- СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму
- Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке
- Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью
- В Кремле заявили о визите Путина в Китай в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru