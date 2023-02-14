Таиланд ввел с 1 июня туристический сбор

По его информации, 150 батов будет взиматься с иностранцев, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Средства, полученные от туристического налога, правительство направит на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.

Самым популярным направлением с 1 мая по 30 сентября в 2023 года второй год подряд остается Турция, сообщает OneTwoTrip. Туда уже оформлено 22,6 процента заказов. Второе место занимает Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В тройку также входят Сейшельские острова.

