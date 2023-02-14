Таиланд ввел с 1 июня туристический сбор

Таиланд с 1 июня ввел сбор с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9). Такое решение принял сегодня кабинет министров, сообщил телеканал Thai PBS.

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По его информации, 150 батов будет взиматься с иностранцев, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Средства, полученные от туристического налога, правительство направит на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.

Самым популярным направлением с 1 мая по 30 сентября в 2023 года второй год подряд остается Турция, сообщает OneTwoTrip. Туда уже оформлено 22,6 процента заказов. Второе место занимает Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В тройку также входят Сейшельские острова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогТуризмТаиланд
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