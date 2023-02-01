В АТОР назвали курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей

В сообщении говорится, что сравнительно недорого можно десять дней отдохнуть в Турции (от 78 тысяч рублей на двоих), а также в Египте и ОАЭ (до 100 тысяч рублей).

Отмечается, что пакетные туры на 10 ночей на двоих на Гоа, в Шри-Ланку, Катар и Таиланд обойдутся минимум в 150 тысяч рублей, а за самый дешёвый подобный тур в Венесуэлу, на Кубу, на Мальдивы или Сейшелы придётся отдать минимум 200 тысяч рублей.

В АТОР добавили, что наиболее популярным направлением с вылетами 13-16 февраля является Таиланд (32% продаж). Кроме того, в ТОП-5 входят Египет, ОАЭ и Шри-Ланка (по 14,7%), а также Индия (6,3%).

Ранее Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, что россияне стали чаще интересоваться перелётами в Аланью, Анталью и Минск, сообщает RT.