Перечислены самые востребованные страны для пляжного отдыха летом

Самым популярным направлением с 1 мая по 30 сентября второй год подряд остается Турция, куда уже оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год вырос на 43 процента. Второе место занимает Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. Замыкают тройку Сейшельские острова: на них приходится 5,5 процента всех заказов на период с мая по сентябрь. Востребованность направления за год выросла в 2,3 раза.

Самыми доступными направлениями для весеннего отдыха за рубежом названы Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Среди предложений внутри страны — это туры по Золотому кольцу и Санкт-Петербургу.

