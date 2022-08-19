Таиланд с октября разрешит туристам продлевать срок пребывания в стране
Власти Таиланда с октября по март разрешат туристам из других стран продлевать срок пребывания в стране, сообщил представитель правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом, передает «Интерфакс».
По его словам, эта мера коснется и россиян, которые сейчас могут приезжать в страну без визы на 30 дней.
Также сообщается, что новшество призвано повысить доходы от туризма, что поможет восстановить экономику Таиланда после пандемии коронавируса.
Ранее туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд. Это произошло благодаря блочной перевозке. Сообщается, что экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad. Отмечается рост продаж путевок на 50 процентов за последнюю неделю.
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