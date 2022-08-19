Таиланд с октября разрешит туристам продлевать срок пребывания в стране

Власти Таиланда с октября по март разрешат туристам из других стран продлевать срок пребывания в стране, сообщил представитель правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом, передает «Интерфакс».

По его словам, эта мера коснется и россиян, которые сейчас могут приезжать в страну без визы на 30 дней.