Таиланд с 1 ноября отменит карантин для вакцинированных туристов из ряда стран

Таиланд с 1 ноября открывает границы для вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19. Приезжающие в страну иностранцы освобождаются от прохождения обязательного карантина. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

При этом туристам все равно придется сделать один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в него. Такие путешественники смогут отправиться на отдых в любую точку королевства.