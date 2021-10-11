Таиланд с 1 ноября отменит карантин для вакцинированных туристов из ряда стран

Таиланд с 1 ноября открывает границы для вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19. Приезжающие в страну иностранцы освобождаются от прохождения обязательного карантина. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

При этом туристам все равно придется сделать один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в него. Такие путешественники смогут отправиться на отдых в любую точку королевства.

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По словам премьера, в список войдут не менее 10 стран, в их числе Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США. Остальные страны он не назвал. Список будет сформирован к 1 ноября, затем его планируется расширить с 1 декабря и с 1 января.

Граждане из стран, не попавших в список, должны будут пройти карантин на общих основаниях – в течение семи дней для полностью вакцинированных и 10 дней для невакцинированных туристов.

Между тем Минздрав Шри-Ланки отменил обязательное тестирование с 1 октября для туристов с полным курсом вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:КоронавирусТуристыТаиланд
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