Шри-Ланка с 1 октября отменит ПЦР-тесты для привитых туристов

Минздрав Шри-Ланки отменяет обязательное тестирование с 1 октября для туристов с полным курсом вакцинации от коронавируса, сообщает портал ColomboPage.

Так, вакцинированные туристы и граждане с отрицательным ПЦР-тестом не будут проходить дополнительное тестирование по прибытии в международный аэропорт Бандаранаик.

Отмечается, что непривитые граждане все еще должны будут повторно сдавать тест две недели провести на карантине.

Ранее власти Таиланда объявили о переносе даты открытия Бангкока для зарубежных туристов с 1 октября на 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Khaosod.

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ТЕГИ:ТуризмВакцинацияКоронавирус
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