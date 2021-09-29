Шри-Ланка с 1 октября отменит ПЦР-тесты для привитых туристов
Минздрав Шри-Ланки отменяет обязательное тестирование с 1 октября для туристов с полным курсом вакцинации от коронавируса, сообщает портал ColomboPage.
Так, вакцинированные туристы и граждане с отрицательным ПЦР-тестом не будут проходить дополнительное тестирование по прибытии в международный аэропорт Бандаранаик.
Отмечается, что непривитые граждане все еще должны будут повторно сдавать тест две недели провести на карантине.
Ранее власти Таиланда объявили о переносе даты открытия Бангкока для зарубежных туристов с 1 октября на 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Khaosod.
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