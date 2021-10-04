Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября

Остров Бали возобновляет прием иностранных туристов с 14 октября, но желающим предстоит соблюдать восьмидневный карантин по прибытии, сообщает портал Nikkei.Asia.

Отмечается, что ослабление антикоронавирусных мер в стране будет проходить постепенно в несколько этапов.

В первую очередь речь идет о туристах из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.

При этом в стране на данный момент одобрены вакцины ряда стран, в том числе и российский «Спутник V».

Ранее Минздрав Шри-Ланки отменил обязательное тестирование с 1 октября для туристов с полным курсом вакцинации от коронавируса.

