Таиланд передумал проверять у туристов сертификаты о COVID-вакцинации

Власти Таиланда приняли решение об отмене обязательного подтверждения для иностранцев, въезжающих в страну, прохождения полной вакцинации от коронавируса. Об этом объявил вице-премьер, глава Минздрава королевства Анутин Чарнвиракул.

Проверка сертификатов о вакцинации перед въездом в Таиланд отменяется на всех рейсах с понедельника, 9 января. По оценке Чарнвиракула, во всем мире прививки против COVID-19 делаются в достаточном объеме.