Таиланд передумал проверять у туристов сертификаты о COVID-вакцинации
Власти Таиланда приняли решение об отмене обязательного подтверждения для иностранцев, въезжающих в страну, прохождения полной вакцинации от коронавируса. Об этом объявил вице-премьер, глава Минздрава королевства Анутин Чарнвиракул.
Проверка сертификатов о вакцинации перед въездом в Таиланд отменяется на всех рейсах с понедельника, 9 января. По оценке Чарнвиракула, во всем мире прививки против COVID-19 делаются в достаточном объеме.
Ранее управление гражданской авиации Таиланда заявило о возвращении с 9 по 31 января требования для всех прибывающих в страну лиц старше 18 лет предъявлять сертификаты о полной вакцинации от коронавируса. По оценке представителей туристического бизнеса, это привело бы к сокращению пассажиропотока и крушению планов по восстановлению отрасли после пандемии.
Наступивший 2023 год в выездном туризме пройдёт под знаком Азии и Африки, рассказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генеральный директор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов. По его словам, возможны новые «открытия».
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