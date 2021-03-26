Таиланд откроет Пхукет для туристов с прививкой от COVID-19 с 1 июля

Привившиеся от коронавируса туристы с 1 июля смогут посещать остров Пхукет без соблюдения карантина, заявил министр туризма Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн. Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ: Власти Таиланда предложили туристам провести карантин на яхте

Как отметил министр, план открытия острова одобрил глава тайского правительства Прают Чан-Оча. Новый сценарий опробуют на Пхукете, а после его планируют ввести на других популярных у туристов территориях.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы и Израиль начнут принимать российских туристов, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru.

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