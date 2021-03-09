СМИ: Власти Таиланда предложили туристам провести карантин на яхте

Путешественники с отрицательным тестом на коронавирус, прибывшие в Таиланд, смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте или небольшом круизном лайнере в Пхукете, сообщает агентство Nikkei Asia.

Такое предложение власти Таиланда делают в попытке возродить туристическую отрасль. Участникам программы выдадут умные браслеты, которые отслеживают такие жизненно важные показатели, как температура и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS в радиусе 10 км от берега.

Ранее туристическое управление Таиланда заявило о снятии ковидных ограничений в некоторых провинциях, сообщает РИА ФАН. В частности, к прежнему режиму работы вернулись массажные салоны и фитнес-центры бары, пабы и рестораны, разрешено проводить танцевальные и музыкальные вечера.

Как добавляет Ura.ru, облегчить визовый режим с Россией призвали в Германии.

