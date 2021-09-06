Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября

Правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он.

Напомним, власти Таиланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. Уточняется, что для въезда в рамках указанных программ на территорию королевства необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны, пишет Газета.ру.