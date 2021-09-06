Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября
Правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.
«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он.
Напомним, власти Таиланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. Уточняется, что для въезда в рамках указанных программ на территорию королевства необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны, пишет Газета.ру.
А ранее сообщалось, что власти Таиланда планируют с 2022 года ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов (около 700 рублей). Об этом пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана. Он отметил, что вырученные средства будут поступать в туристический фонд и в дальнейшем использоваться в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, эти деньги могут помочь туристической отрасли Таиланда справиться с неопределенностью на фоне пандемии COVID-19. Создание фонда уже одобрено Национальным комитетом по политике в области туризма.
По словам министра, в 2022 году фонд может пополниться на 6,2 млрд батов (около 1,47 млн рублей), если страну посетят 20,8 млн туристов. При этом в текущем году в Таиланде ожидается 3–4 млн путешественников.
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