В Таиланде упростили въезд для привитых «Спутником V» туристов

Власти Таиланда разрешили въезд в страну туристам из-за рубежа, полностью привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

Отмечается, что иностранные путешественники могут посетить Таиланд в рамках программ упрощенного въезда для вакцинированных туристов «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина, пишет журнал «Профиль».

«Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда», — подчеркнули в генконсульстве.

Согласно условиям программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс», въезд в Таиланд без карантина разрешен туристам, прилетевшим на Пхукет или Самуи прямым международным рейсом и проводящим на островах первые две недели поездки. Кроме того, в этот период путешественники обязаны сдать три ПЦР-теста, пишет Ura.ru.

Ранее тайский Национальный комитет по борьбе с COVID-19 одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, которые допускаются для прививок туристам, прибывающим в Таиланд по программе «песочниц». Однако сроки вступления решения в силу не уточнялись.

